Anna-Maria Ferchichi und Bushido bauen sich ihr Traumhaus!

Immer wieder gewährt Anna-Maria Ferchichi (42) ihren Fans private Einblicke in ihr Familienleben. So wie jetzt auch: Die Frau von Bushido (45) nimmt einen ganz besonderen Termin wahr. "Ich fahre gleich dorthin, wo wir unser wunderschönes Haus bauen. Viele von euch wissen es glaube ich schon – nächsten Sommer ist es fertig", erklärt sie freudig in einer aktuellen Story auf Instagram und betont: "Ich bin immer ganz aufgeregt, wenn ich in diese Community fahre, weil es einfach wunderschön dort ist." Mehr Details zu dem neuen Eigenheim könne die achtfache Mama allerdings noch nicht verraten.

Vor zwei Jahren hatten die Influencerin und ihre Familie Deutschland den Rücken gekehrt, um sich in der Wüstenmetropole Dubai niederzulassen. Allerdings musste sie dort aufgrund einer störenden Baustelle erneut umziehen. Im vergangenen Dezember verschlug es das Paar daher in das Luxusviertel Dubai Hills. "Die ganze Umgebung und die Atmosphäre, das war einfach so schön und wir haben uns so wohlgefühlt", verriet der Rapper im "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi"-Podcast.

Anna-Maria und Bushido sind stolze Eltern von sieben gemeinsamen Kindern: Aaliyah, Djibrail, Laila, Issa, Leonora (2), Naima (2) und Amaya (2). Aus einer früheren Beziehung hat Anna-Maria Ferchichi zudem einen 20-jährigen Sohn namens Montry. Die Drillinge kamen erst im November 2021 zur Welt – ihre Geburt machte das Familienglück perfekt. Dass die Familienplanung damit scheinbar abgeschlossen ist, machte die 42-Jährige erst vor wenigen Monaten im Netz deutlich: "Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich mir die Spirale einsetzen lasse."

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Bushido und ihre Kinder

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass das der letzte Umzug für Bushido und Anna-Maria sein wird? Ja, ich denke schon. Nein, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de