Anna-Maria Ferchichis Drillinge können mehrere Sprachen!

Anna-Maria Ferchichi (41) ist total überrascht! Vor einigen Monaten ist die Influencerin gemeinsam mit ihrem Mann Bushido (44) und ihrer Großfamilie nach Dubai ausgewandert. Dort bauen sie sich derzeit ihr Leben auf und teilen viele Einblicke. Auch zu ihren Drillingsbabys Leonora (1), Amaya (1) und Naima (1) gibt sie regelmäßig Updates. Und tatsächlich spielt der Umzug nach Dubai auch für Anna-Marias Babys eine große Rolle in ihrer Entwicklung!

In ihrer Instagram-Story plaudert die TV-Bekanntheit nun aus, dass die Drillinge schon anfangen zu sprechen – und zwar auf drei Sprachen: Deutsch, Englisch und Filipino! Der Grund dafür seien die Nannys, die von den Philippinen stammen, sodass Tochter Amaya auch schon Wörter davon aufgeschnappt habe. "Anis und ich haben uns weggeschmissen: Unsere Kinder fangen an, Englisch und Filipino zu reden! Wie niedlich ist das bitte?", freut sich Anna-Maria darüber.

Dennoch versuchen Bushido und Anna-Maria, so gut es geht, die deutsche Sprache zu etablieren. In Dubai gestalte es sich aber immer schwieriger, weil viele Englisch reden. "Aber gut, die hören hier auch wenig Deutsch. Wir bemühen uns noch extra mit Büchern auf Deutsch und so, aber auch die Großen unterhalten sich mit ihren Freunden auf Englisch. So über kurz oder lang wird Deutsch bestimmt ein bisschen untergehen", mutmaßt die achtfache Mama.

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit zwei ihrer Töchter

Anzeige

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi, Bushido und ihre Tochter im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de