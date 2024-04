Im sechsstelligen Wert: Anna-Maria Ferchichi wurde beklaut!

Auf Social Media gewährt Anna-Maria Ferchichi (42) immer wieder private Einblicke in ihr Leben. Dabei schreckt die Frau von Bushido (45) auch vor unschöneren Themen nicht zurück: Sie wurde auf einem Flug beklaut. "Wir kommen hier am Donnerstagmorgen an. Ich habe sofort alle Koffer ausgepackt [...]. Einen davon habe ich kaum aufgemacht, da waren meine Sportsachen drin, Wechselschuhe und eben auch eine Ersatzhandtasche und dadrin hatte ich etwas", erzählt die Influencerin in einer aktuellen Instagram-Story und fügt hinzu: "Das Schlimme ist, in dieser Handtasche war mein Schmuck und ja, es ist nur materiell – aber es ist ein immenser Schaden im sechsstelligen Bereich, der mir da geklaut wurde."

Unter den geklauten Schmuckstücken sei auch ein ganz besonderer Ring gewesen, der für die 42-Jährige eine große Bedeutung habe und an dem sie sehr hängt. "Das war ein Geschenk von Anis zur Geburt der Drillinge. Das ist ein Trinity-Ring, voll besetzt mit Steinen", verrät Anna-Maria bedrückt und fährt fort: "Der eine ist Roségold, der andere ist Gold und Weißgold und jeder Ring steht für mich für einen Drilling. Das kann mir keiner ersetzen." Inzwischen habe sie den Schock etwas verdaut. Dennoch sei sie menschlich total enttäuscht.

Im November 2021 durften Anna-Maria und Bushido ihre Drillinge auf der Welt begrüßen. Ein weiteres Kind möchte die achtfache Mama aber nicht, weswegen sie ihren Mann aufgefordert hatte, eine Vasektomie vornehmen zu lassen. Inzwischen seien die Strapazen mit der Verhütung aber gelöst. "Wir haben uns [...] darauf geeinigt, dass ich mir die Spirale einsetze – endlich mal nach einem halben Jahr", gab die Brünette im vergangenen Dezember im Netz preis.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

