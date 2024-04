Leonora (2) in Klinik: Anna-Maria Ferchichi gibt ein Update!

Wie geht es der kleinen Leonora (2) heute? Anna-Maria Ferchichi (42) meldete sich gestern sehr besorgt bei ihren Followern: Ihre zweijährige Tochter musste wegen einer "heftigen" Mandelentzündung ins Krankenhaus. Nun gibt sie in ihrer Instagram-Story ein Update – und der Kleinen scheint es wohl ein wenig besser zu gehen. "Ich sehe zum Glück bereits einen kleinen Unterschied zu gestern", schreibt die Familienmama dankbar zu dem kurzen Clip.

Der Spross von Bushido (45) und Anna-Maria habe die ganze Nacht über im Krankenhaus verbracht. Insgesamt habe Leonora über 13 Stunden geschlafen. Als sie dann am heutigen Morgen aufgewacht sei, habe sie direkt nach ihren beiden Drillingsgeschwistern gerufen – heute sei das erste Mal gewesen, dass die drei nicht zusammen aufgewacht sind. "Wirklich, das bricht einem das Herz", gesteht die liebende Mama. Des Weiteren zeigt Anna-Maria ihren Fans in dem Video, dass Leonora das Atmen noch immer schwerfällt, doch wenigstens der Appetit sei wiedergekehrt. "Jetzt ist sie wenigstens mal wach, hat zwei Milchflaschen getrunken... Gestern hat sie weder getrunken noch gegessen", erzählt die Schwester von Sarah Connor (43). Nun müsse das Mama-Tochter-Duo wohl noch mindestens die nächsten drei Tage in der Klinik bleiben.

Doch nicht nur Leonora hatte mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Ihre Geschwister Aaliyah und Djibrail kränkelten ebenfalls – der Krankheitsverlauf der beiden sei jedoch etwas milder verlaufen. Der Zustand der beiden habe sich bis heute aber schon um einiges gebessert. "Den gehts heute deutlich besser. Die haben eine ganz andere Gesichtsfarbe", klärt die 42-Jährige ihre Social-Media-Follower weiter auf.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen

Anzeige Anzeige

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr es gut, dass Anna-Maria ihren Fans ein Update gibt? Nee, ich finde, das gehört überhaupt nicht ins Netz. Ja, ich finde es gut, dass sie so offen damit umgeht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de