Bei erstem Date: Virginia Gardner wollte Jed sofort heiraten

Virginia Gardner (27) glaubt an Liebe auf den ersten Blick! Derzeit begeistert die Schauspielerin in der Romanze "Beautiful Disaster" ihre Fans auf der großen Leinwand. Doch auch privat könnte es für die Blondine derzeit nicht besser laufen. Am April 2020 hatten sie und ihr Partner Jed Elliott ihre Liebe offiziell gemacht. Ein Jahr später stellte der Bassist seiner Liebsten dann die Frage aller Fragen. Virginia wusste allerdings schon bei ihrem allerersten Treffen, dass sie Jed heiraten möchte, wie sie Promiflash verrät!

"Als ich meinen Verlobten zum ersten Mal traf, habe ich schon in dem Moment, in dem ich mich hingesetzt habe und noch nicht einmal mit dem Essen fertig war, einem Freund geschrieben: 'Ich glaube, dass ich diesen Mann heiraten möchte'", erzählt sie im Promiflash-Interview. Demnach habe sie Liebe auf den ersten Blick am eigenen Leib erfahren dürfen und glaube daran, dass sie durchaus existiert.

Ihre Freude über die Verlobung drückte Virginia damals auf Instagram aus. Dort postete sie nämlich ein glückliches Selfie mit ihrem Liebsten, auf dem sie ihre Hand mitsamt funkelndem Verlobungsring glücklich in die Kamera hält. "Eine Million Mal 'Ja'. Ich liebe dich für immer", schrieb der "Runaways"-Star zu dem Schnappschuss.

Anzeige

Getty Images Virginia Gardner bei der Golden Globes After Party 2019

Anzeige

Getty Images Virginia Gardner, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / ginnygardner Virginia Gardner und Jed Elliott

Anzeige

Habt ihr damit gerechnet, dass es bei Virginia sofort gefunkt hat? Ja, klar! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de