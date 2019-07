Jade Thirlwall (26) ist nun wieder solo! Drei Jahre lang war die Sängerin der Girlgroup Little Mix mit ihrem Freund Jed Elliott liiert gewesen. Ihre turbulente Beziehung überstand selbst eine mehr als 100-tägige Trennung, als der Musiker mit seiner Band durch die USA tourte. Die ganz großen Gefühle sind aber anscheinend verflogen: Die Turteltauben haben jetzt ihr Liebes-Aus verkünden lassen!

Gegenüber der britischen Boulevard-Zeitung Daily Mail erklärte ein Insider am Montag: "Jade und Jed haben sich entschieden, ihre Beziehung zu beenden!" Als Grund für den Schlussstrich nannte der Informant die häufige räumliche Distanz der Popstars: "Sie haben so viel Zeit getrennt verbracht. Jed ist mit seiner Band The Struts oft auf Tour und Jade ist natürlich auch super-beschäftigt mit der Promo für Little Mix." Die Trennung sei unvermeidbar gewesen – der "Body Talks"-Interpret und die Beauty seien aber nach wie vor Freunde.

Für die Fans dürfte das Beziehungs-Ende eine Überraschung sein: Schließlich galten die 26-Jährige und ihr Partner als Traumpaar. Auf Jades Instagram-Account finden sich bereits zahlreiche traurige Kommentare: "Stimmt das wirklich? Es ist so schade!", schrieb ein Follower.

Getty Images Little Mix bei den Brit Awards 2019

Getty Images Jed Elliott und Jade Thirlwall im Februar 2019

Getty Images Jade Thirlwall, Mitglied der Girlband Little Mix

