Glaubt Dylan Sprouse etwa an Liebe auf den ersten Blick?

Steckt in Dylan Sprouse (30) etwa ein Romantiker? Derzeit können Fans den Schauspieler in seinem neuesten Film "Beautiful Disaster" auf der großen Leinwand anhimmeln. Die Romanze ist für den einstigen Disney-Star jedoch gewiss kein Neuland – bereits in "After Truth" ließ er die Herzen der Zuschauer höherschlagen. Auch privat könnte es für ihn an der Seite von Model Barbara Palvin (29) nicht besser laufen. Gegenüber Promiflash verrät Dylan nun, wie er zu dem umstrittenen Thema rund um Liebe auf den ersten Blick steht!

"Liebe tritt durch die Augen ein", philosophiert der 30-Jährige zunächst im Promiflash-Interview. Einer wahrhaftigen Liebe mit bloß einem einzigen Blick stehe er jedoch eher skeptisch gegenüber. "Ich glaube, dass es Liebe auf den ersten Blick gibt, obwohl ich persönlich der Meinung bin, dass man jemanden besser kennenlernen muss", führt Dylan seine Meinung weiter aus. Für ihn sei es eher die Lust, die nur durch einen Blick entfacht werden kann.

Sein Co-Star Virginia Gardner (27) vertritt dagegen eine andere Meinung – sie erlebte Liebe auf den ersten Blick nämlich am eigenen Leib! "Ich glaube daran. Als ich meinen Verlobten zum ersten Mal traf, habe ich schon in dem Moment, in dem ich mich hingesetzt habe und noch nicht einmal mit dem Essen fertig war, einem Freund geschrieben: 'Ich glaube, dass ich diesen Mann heiraten möchte'", erzählt die Darstellerin ebenfalls gegenüber Promiflash.

Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin bei der Premiere von "Bones And All"

Getty Images Dylan Sprouse im Februar 2023

Getty Images Virginia Gardner im Februar 2020

