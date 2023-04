Intime Szenen: So war Dreh für Dylan Sprouse und Virginia

Bei "Beautiful Disaster" geht es ganz schön heiß her! Seit heute flimmert die romantische Komödie über die Leinwände der Welt, in dem die wilde Liebesgeschichte des Boxers Travis und Mauerblümchen Abby erzählt wird. In den Hauptrollen: Disney-Star Dylan Sprouse (30) und Virginia Gardner (27). Auch für den ein oder anderen intimeren Moment standen die beiden Schauspieler dabei vor der Kamera. Im exklusiven Promiflash-Interview verraten Virginia und Dylan jetzt, wie die Sex-Szenen gedreht wurden!

Im Gespräch mit Promiflash plaudern die zwei Hauptdarsteller über die etwas heißeren Filmszenen. "Wir hatten eine wirklich großartige Intimitätskoordinatorin am Set, was eine neue Art von Industriestandard ist. Sie sorgte dafür, dass alles reibungslos ablief und dass sich alle wohlfühlten", schildert die 27-Jährige. Der Dreh klappte aber nicht nur durch die Hilfe der Koordinatorin so gut – auch dass sich Virginia und Dylan als Freunde super verstehen, trug dazu bei. "Wir vertrauen einander, was eine große Hilfe war. Es war so angenehm, wie es nur sein konnte", meint die Beauty.

Lustige Momente gab es beim Dreh der intimen Momente aber nicht. "Denn diese wurden sehr professionell umgesetzt", erzählt Dylan. Aber generell hätten die beiden sehr viel Spaß am Set gehabt: "Die Szene, in der wir ein Hotelzimmer zerstört haben, war sehr lustig zu drehen", erklärt der 30-Jährige gegenüber Promiflash.

Voltage Pictures Virginia Gardner und Dylan Sprouse in "Beautiful Disaster"

Atilano Garcia/SOPA Images via ZUMA Press Wire Virginia Gardner und Dylan Sprouse bei der Premiere von "Beautiful Disaster" im April 2023

Cordon Press Dylan Sprouse bei der Premiere von "Beautiful Disaster" im April 2023

