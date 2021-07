Tolle Neuigkeiten von Virginia Gardner und Jed Elliott! Die Marvel-Schauspielerin und der Bassist der Band The Struts gehen schon seit über einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Seitdem sie im April 2020 ihre Beziehung öffentlich machten, teilten sie in den sozialen Medien regelmäßig süße Pärchenfotos mit ihren Fans. Nun bekamen ihre Follower eine weitere Portion Romantik, denn: Das junge Paar hat sich verlobt!

Mit einem Selfie verkündeten die beiden Künstler die frohen Neuigkeiten am Donnerstag jeweils auf ihren Instagram-Accounts. Auf dem Foto lächelten sie in die Kamera, während Virginia ihre Hand mit einem funkelnden Verlobungsring hochhielt. "Eine Million Mal 'Ja'", schrieb die "Runaways"-Darstellerin unter ihren Post und ergänzte: "Ich liebe dich für immer." In einem weiteren Foto des Beitrags gab sie offenbar Aufschluss darüber, wie Jed überhaupt um ihre Hand angehalten hatte: Denn auf dem Bild war der Hund der beiden zu sehen, der an seinem Halsband einen Anhänger trug. Auf diesem stand: "Willst du Papa heiraten?" Den Metall-Anhänger präsentierte sie nebst ihrem tropfenförmigen Diamantenring stolz auf dem Foto.

Die Fans der beiden waren begeistert von den freudigen Liebesnews. "Ich freue mich so für euch" und "Herzlichen Glückwunsch, ihr passt wirklich so gut zusammen", lauteten nur zwei der Kommentare, die unter Virginias Beitrag zu finden waren.

Instagram / ginnygardner Jed Elliot, Virginia Gardner, 2021

Instagram / ginnygardner Der Hund von Virginia Gardner

Instagram / ginnygardner Virginia Gardner und Jed Elliot, 2020

