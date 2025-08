Vor Veröffentlichung: Machine Gun Kellys Album wurde geklaut

Machine Gun Kelly (35) sorgt kurz vor der Veröffentlichung seines neuen Albums "Lost Americana" für Schlagzeilen. In einem TikTok-Livestream äußerte sich der Rapper sichtlich aufgebracht, nachdem sein Koffer mit Vinyls und CDs spurlos verschwunden war. "Ich drehe gerade völlig durch. Ich wollte mir gerade eine von den 'Lost Americana'-CDs schnappen und durch die Straßen laufen, um zu sehen, ob sie irgendwo aus einem Auto gespielt wird", erklärte er seinen Fans. Doch nachdem er in London angekommen war, stellte er fest, dass besagter Koffer nicht auffindbar war. "Haben die das Album geklaut?", wetterte er sichtlich frustriert.

Die verlorenen Inhalte des Koffers sind für Machine Gun Kelly alles andere als gewöhnliches Gepäck. Die physischen Kopien seines neuen Albums waren vermutlich dazu gedacht, den bevorstehenden Release mit einem besonderen Promotion-Auftritt zu feiern. Dass gerade kurz vor dem geplanten Veröffentlichungsdatum am kommenden Wochenende ein solcher Vorfall passiert, könnte für ihn und sein Team ein logistischer Albtraum sein. Bislang gibt es keine Details darüber, ob sein Gepäck einfach nur verloren gegangen ist oder tatsächlich gestohlen wurde. Auch blieb offen, ob Sicherheitskopien der Aufnahmen noch verfügbar sind.

Abseits von solchen Turbulenzen ist der Rapper bekannt für sein exzentrisches Auftreten und seine unkonventionelle Art, die Fans zu begeistern. Bei seinen Auftritten und auch in den sozialen Medien zeigt sich der Musiker gerne ausdrucksstark und impulsiv, so wie es auch in seinem jüngsten Livestream deutlich wurde. Neben seiner Karriere als Musiker hat sich Machine Gun Kelly auch in der Filmwelt einen Namen gemacht. Privat ist der 35-Jährige vor allem eines: liebevoller Vater. MGK wurde vor wenigen Monaten erneut Vater mit Schauspielerin Megan Fox (39).

Getty Images Machine Gun Kelly im Februar 2025

Getty Images Machine Gun Kellys Auftritt bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2025 in Kalifornien.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, Juni 2022