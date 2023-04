Ohne Amira: Oliver Pocher und Ex Sandy machen Traumurlaub

Oliver Pocher (45) gönnt sich eine Auszeit – aber nicht mit seiner Frau Amira (30)! Seit 2019 ist er mit der Moderatorin verheiratet, die beiden haben zwei Kinder. Davor war Sandy Meyer-Wölden (40) die Frau an der Seite des Komikers, auch sie schenkte ihm drei Kinder. Das Patchwork-System funktioniert bei den dreien richtig gut – immer wieder zeigen sie sich zusammen. Doch nun blieb Amira daheim: Olli reiste nur mit seiner Ex-Frau Sandy und den gemeinsamen Kindern auf die Bahamas!

Auf Instagram gab Sandy Einblicke in ihren Osterurlaub auf der Trauminsel. Dort genießt das Ex-Paar mit seinen Kindern offenbar schöne Stunden am Strand – aber Olli ließ es sich natürlich auch nicht nehmen, seine 13-jährige Tochter Neyla im Tennis herauszufordern. Von seiner Frau Amira jedoch keine Spur! Sie arbeitete parallel am Wörthersee in Kärnten an einem Podcast und verbrachte anschließend Zeit mit ihren österreichischen Freunden.

Doch die ganze Patchworkfamilie verreist auch mal zusammen – die drei waren schon gemeinsam mit allen Kindern auf Sardinien oder in Paris. Grund für die Versöhnung zwischen den zerstrittenen Ex-Partnern nach der öffentlichen Schlammschlacht ist übrigens Amira: "Sie hat das kaputte Verhältnis zu Olli wieder auf den richtigen Weg gebracht. Mittlerweile verstehen wir uns alle super", hatte Sandy Bild erklärt.

Instagram / amirapocher Amira und Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher auf den bahamas, April 2023

Instagram / amirapocher Sandy Meyer-Wölden und Amira Pocher, März 2023

