Sandy Meyer-Wölden ist dank Amira mit ihrem Ex Olli versöhnt

Ohne Amira Pocher (30) wäre das Verhältnis von Sandy Meyer-Wölden (40) und ihrem Ex Oliver Pocher (45) wohl immer noch schwierig. Seit 2013 gehen die Unternehmerin und der Komiker bereits getrennte Wege. Während die Eltern dreier Kinder sich heutzutage blendend verstehen, sah das nach der Trennung ganz anders aus. Wie Sandy jetzt verrät, habe sie das gute Verhältnis zu ihrem Ex vor allem seiner neuen Frau Amira zu verdanken!

"Amira ist nach all den Jahren tatsächlich eine gute Freundin von mir geworden und noch dazu verbindet uns die Tatsache, dass unsere Kinder denselben Vater haben und Halbgeschwister sind", erzählt die 40-Jährige im Interview mit Bild. Die gebürtige Münchnerin sei der Moderatorin dankbar dafür, dass sie damals bereit gewesen war, sie kennenzulernen und in ihre Familie zu integrieren. "Sie hat das kaputte Verhältnis zu Olli wieder auf den richtigen Weg gebracht. Mittlerweile verstehen wir uns alle super", betont Sandy.

Bis es so weit war, habe es jedoch eine Weile gedauert. So sei viel Geduld und Kommunikation notwendig gewesen, um das Verhältnis zu kitten. "Eine Zeit lang habe ich lieber mit Amira kommuniziert, aber jetzt habe ich zu Olli wieder so ein gutes Verhältnis, dass es wirklich einfach nur davon abhängt, wer von beiden Zeit hat oder als erstes ans Telefon rangeht", erklärt Sandy.

