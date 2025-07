Sandy Meyer-Wölden reagiert sarkastisch auf Boris' Baby-News

Sandy Meyer-Wölden (42) und Oliver Pocher (47) haben in ihrem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" in bekannter Manier auf Boris Beckers (57) Baby-News reagiert. Boris, der bald sein fünftes Kind erwartet, wurde dabei ebenso beglückwünscht wie mit sarkastischen Kommentaren bedacht. "Ich finde es schön, dass wir ihm jetzt ganz offiziell in unserem Podcast gratulieren können – zu Kind Nummer fünf. Wir haben Gleichstand", erklärte Sandy, die 2008 kurzzeitig mit Boris verlobt war, bevor sie augenzwinkernd eine Spitze hinterherschickte: "Also offiziell hat er dann fünf."

Auch Oliver, der sie im Podcast begleitete, nahm die Ankündigung weiter auf die Schippe. Der Comedian ließ sich zu der Aussage hinreißen, Becker habe "nochmal seine Fruchtbarkeit demonstriert", und fand sogar Namensinspirationen für das Kind. Dabei spielte er auf die Finanzen des einstigen Tennisprofis sowie das aktuelle Schuldendrama des Schauspielers Jimi Blue Ochsenknecht (33) an. "Bei der finanziellen Situation von Boris Becker wäre doch Jimi Blue der passende Name, oder nicht?", witzelte Olli.

Auch Boris' Ex-Frau Lilly Becker (49), mit der er bis 2018 in einer Beziehung war – die Scheidung erfolgte erst im Jahr 2023 – reagierte bereits auf den baldigen Nachwuchs von Lilian de Carvalho Monteiro und Boris. "Ich finde das schön. Er hat es auch verdient, dass ein bisschen Ruhe einkehrt", freute sie sich im RTL-Interview. Zwar hätte sie sich gewünscht, dass wenigstens ihr und Boris gemeinsamer Sohn Amadeus (15) die Baby-News von seinem Vater erfährt, wollte jedoch kein Fass aufmachen: "Alles gut, lass mich nichts Negatives sagen. Ein Baby ist ein Segen." Den Seitenhieb kann der 57-Jährige nicht nachvollziehen, gegenüber dem Sender erklärte er nämlich: "Alle meine Kinder wurden informiert."

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sandy Meyer-Wölden und Boris Becker

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2025

Getty Images Lilly Becker, Model