Sandy Meyer-Wölden und Amira Pocher sind ein Dream-Team!

Amira Pocher (30) versteht sich blendend mit der Ex ihres Mannes! Die Moderatorin ist seit 2019 mit dem Komiker Oliver Pocher (45) verheiratet. Das Paar teilt außerdem zwei gemeinsame Söhne. Oli brachte schon drei ältere Kinder mit in die Beziehung. Diese bekam er mit dem Model Sandy Meyer-Wölden (39), mit welchem er von 2010 bis 2014 verheiratet war. Die Frauen haben ein so gutes Verhältnis, das sie sogar miteinander verreisen. Nun sind die beiden gemeinsam in Paris!

Amira teilt ein Bild von ihrem Girls-Trip auf Instagram. Darauf posieren die beiden auf einer Fensterbank. Im Hintergrund ist ein Wahrzeichen der französischen Hauptstadt – der Triumphbogen zu erkennen. Die Blondine und die 30-Jährige legen ihre Arme umeinander und strahlen überglücklich in die Kamera. Dazu schreibt Amira: "Patchwork" und fügt ein rotes Herz hinzu.

Zwischen Oli, seiner Ex und seiner jetzigen Frau scheint ein richtig harmonisches Verhältnis zu herrschen. Die Patchwork-Familie hatte vergangenen Sommer sogar einen gemeinsamen Urlaub mit den fünf Kindern auf Sardinien verbracht.

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher mit ihren beiden Kindern

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden und ihren drei Kindern

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden

