Reese Witherspoons Scheidung: War zu wenig Sex der Grund?

Lief im Bett etwa nichts mehr? Reese Witherspoon (47) hatte Ende März verkündet, dass sie sich nach zwölf Jahren von ihrem Mann Jim Toth (52) scheiden lässt. Die Schauspielerin reichte bereits die benötigten Scheidungspapiere ein. Das Paar hat einen gemeinsamen zehnjährigen Sohn und will für ihn weiterhin an einem Strang ziehen. Aber was ist eigentlich der Grund für das plötzliche Liebes-Aus der beiden?

"Reese und Jim haben in den letzten Jahren mehr wie Bruder und Schwester zusammengelebt", bestätigte eine Freundin der beiden Bild. Anfangs hatte das Paar wohl noch mindestens einen Tag in der Woche ein Date. Doch mit Reeses wachsender Popularität in Hollywood fielen diese romantischen Verabredungen immer häufiger weg. Scheiterte daran schließlich auch ihre Ehe?

Ans Flirten kann die Schauspielerin allerdings aktuell noch gar nicht denken. "Reese kommt ja gerade aus einer Ehe, also ist das Letzte, was sie im Kopf hat, eine feste Beziehung einzugehen. Reese hat einen unglaublich vollen Terminkalender mit ihrer Karriere und ihren Kindern und hat keine Zeit, sich auf eine Beziehung zu konzentrieren", stellte ein Insider klar. Die Oscar-Preisträgerin denke noch nicht einmal daran, wieder zu flirten.

Getty Images Jim Toth und Reese Witherspoon, April 2016

Getty Images Reese Witherspoon, Schauspielerin

Getty Images Reese Witherspoon und Jim Toth, Februar 2017

