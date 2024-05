Doch glücklich? Justin Bieber urlaubt mit Hailey auf Hawaii

Erst vor wenigen Tagen versetzte Justin Bieber (30) seine Fans in große Sorge. Grund dafür: Er teilte im Netz ein Selfie von sich, auf dem ihm dicke Tränen die Wangen herunterkullerten. Besorgte User fragten den "Baby"-Interpreten, ob es ihm gut gehe und hofften, er sei in Ordnung. Ein Insider verriet dann wenig später, dass es dem Superstar aktuell wirklich schlecht gehe, weil er mit einigen Baustellen in seinem Leben zu kämpfen habe. Die Trauer scheint nun aber vergangen zu sein – denn Justin und seine Frau Hailey (27) wurden bei einem gemeinsamen Urlaub auf Hawaii gesichtet. Die Fotos, die TMZ vorliegen, lassen erahnen, dass es dem 30-Jährigen mittlerweile besser zu gehen scheint.

Das Ehepaar soll sich momentan auf Kauai befinden und auf der hawaiianischen Insel ihre Zweisamkeit in vollen Zügen genießen. Die Bilder zeigen, wie die beiden an einem Tisch eines Lokals sitzen und gemeinsam auf Justins Handy schauen. Später wurden die Turteltauben auch noch dabei beobachtet, wie sie das Restaurant wieder verlassen – von betrübter Stimmung ist dabei allerdings keine Spur!

Dass Justins Tränen nichts mit der Beziehung zu Hailey zu tun haben, bestätigte zudem kürzlich ein weiterer Insider gegenüber Daily Mail und gab Entwarnung. "Es ging um seine Liebe zu Jesus! Er betet und vergießt dabei oft Tränen. Er ist sehr dankbar für alles, was er hat, und lässt sich von seinen Emotionen einfach mitreißen", erklärt der Informant. Egal, welcher Grund hinter den Tränen des Sängers steckt, fest steht, Justin zeigt seinen Fans mit dem Wein-Selfie: Steht zu euren Gefühlen!

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Jahr 2024

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber auf einem Boot

