"Schlimmstes Jahr": Kevin Costner will nach vorne schauen!

Kevin Costner (69) hat eine aufwühlende Zeit hinter sich. Im Mai des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass der Schauspieler und seine Frau Christine Baumgartner (50) sich nach rund 18 Ehejahren scheiden lassen. Die Trennung artete in einen regelrechten Rosenkrieg aus. "Kevin hatte nicht erwartet, dass die Scheidung von Christine so schmutzig werden würde", plaudert ein Insider gegenüber InTouch aus und ergänzt, dass der Filmstar nun aber bereit sei, nach vorne zu schauen: "Kevin sieht gut aus und fühlt sich gut. Er ist optimistisch, was die Zukunft bringt. Kevin ist nach der chaotischen Scheidung zwar noch immer verletzt, aber er ist bereit, das schlimmste Jahr seines Lebens hinter sich zu lassen."

Dem Familienleben mit seiner Ex-Frau habe der "Der mit dem Wolf tanzt"-Star allerdings ein wenig nachgetrauert. "Es tat ihm sehr leid, das angenehme Familienleben zu verlieren, das er jahrelang mit Christine aufgebaut hatte, aber es ist nicht so, als hätte er das nicht schon einmal durchgemacht", erklärt die Quelle weiter. Mittlerweile habe er sich mit der neuen Situation abgefunden und blicke positiv in die Zukunft: "Das ist seine neue Realität und er weiß, dass es ihm gut gehen wird."

2003 stellte Kevin seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Ein Jahr später wagten sie den Schritt vor den Traualtar. Anfang Mai des vergangenen Jahres reichte seine damalige Ehefrau dann jedoch die Scheidung ein – als Grund nannte Christine "unüberbrückbare Differenzen". Darauf folgte ein Scheidungskrieg, in dem sich das Ex-Paar um das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder und die Aufteilung seines Vermögens stritt. Seit Februar sind Kevin und Christine offiziell geschieden. Sonderlich lange blieben sie aber nicht alleine, sowohl Christine als auch Kevin sollen bereits neue Partner an ihrer Seite haben: Dem Hollywoodstar wird seit geraumer Zeit eine Romanze mit der Sängerin Jewel (49) nachgesagt.

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner im März 2022

Getty Images Jewel, Sängerin

