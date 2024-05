Billie Eilish hatte an ihrem 20. Geburtstag Existenzkrise!

Man könnte meinen, dass Weltstars wie Billie Eilish (22) alles haben, was das Herz begehrt. Gegenüber Rolling Stone verriet die Sängerin vor ein paar Tagen jedoch etwas Anderes: An ihrem 20. Geburtstag habe die Sängerin eine Existenzkrise gehabt – sie habe sich im Raum umgesehen und festgestellt, dass all ihre vermeintlichen Freunde auf ihrer Gehaltsliste stehen. Sie habe nur gedacht: "Oh Scheiße, ich habe wirklich keine Freunde. Ich habe niemanden, der mich als ebenbürtig ansieht." Ihr sei zu dieser Zeit bei Liedern über Freundschaft regelrecht übel geworden – obwohl es durchaus Menschen gegeben habe, die an einer Freundschaft mit Billie interessiert gewesen wären.

Sängerin Zoe Kravitz (35) fragte sie in dieser Zeit häufig, ob sie nicht etwas gemeinsam unternehmen wollten. Billie habe sich jedoch nie an die Verabredungen gehalten. Auf die Frage, warum die "Ocean Eyes"-Sängerin sich so verhalten habe, antwortete sie: "Wenn du mich kennenlernst, dann wirst du mich auch kennenlernen. Und das macht mir Angst, denn dann bin ich nicht mehr nur diese Person, die du cool findest. Was, wenn du mich nicht magst?" Billie sei besessen gewesen von der Idee, eine Ausnahmeerscheinung zu sein und diesen Billie-Eilish-Charakter zu verkörpern. Sie wollte die coole, geheimnisvolle Person sein – genau das sei ihrer Meinung nach der Grund gewesen, warum sie keine Freunde gefunden habe.

Zoe, die inzwischen gut mit der Sängerin befreundet ist, erklärte Billies Verhalten folgendermaßen: "Viele Künstler durchleben eine Phase, in der man sich sagt: 'Ich würde lieber drinnen bleiben. Ich sehe heute schlecht aus, also möchte ich nicht hinausgehen und einen Spaziergang machen, auch wenn es draußen schön ist'." Billie habe diese Entscheidung getroffen, um ein Rätsel zu bleiben: "Ich mochte die Vorstellung, dass die Leute dies so empfinden, aber dann dachte ich: Oh, hier sitze ich nun allein in meinem Zimmer und genieße das Gefühl, dass alle denken, ich sei wirklich cool, aber ich habe eigentlich nichts davon."

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Instagram / billieeilish Billie Eilish, Musikerin

