Erster Todestag: Seine Witwe gedenkt Gilbert Gottfrieds (†)

Gilbert Gottfried (✝67) bleibt unvergessen. Der US-Amerikaner war zu Lebzeiten ein beliebter und erfolgreicher Comedian und Schauspieler gewesen. Im vergangenen Jahr kam es dann zum Schock: Der New Yorker starb mit 67 Jahren – er erlag einer jahrelangen Krankheit. Am 12. April jährt sich der Tod des Entertainers nun zum ersten Mal. Und seine Witwe Dara widmet ihrem Mann an diesem emotionalen Tag rührende Worte.

Gegenüber People teilte die Blondine gefühlvolle Zeilen über ihren verstorbenen Liebsten. "Bis dass der Tod uns scheidet. Vor einem Jahr, am 12. April 2022, wurde unser Eheversprechen wahr. Zu früh scheint in mehrerer Hinsicht passend zu sein. Er war nur 67 Jahre jung. Ich war nur 52 Jahre jung und unsere Kinder zwölf und 14", erklärte Dara und ergänzte: "Wenn ich an das vergangene Jahr zurückdenke, wird mir auch bewusst, wie viel Glück ich hatte. Viele Menschen leben ein Leben lang und erleben nie das Maß an Liebe und Freude, das ich mit Gilbert hatte."

Gilberts Tod hatte nicht nur seine Familie, sondern auch Fans und Freunde in tiefe Trauer versetzt. Zahlreiche Promis hatten sich nach seinem Tod zu Wort gemeldet und ihn verabschiedet. "Unberechenbar, einmalig, urkomisch und unersetzlich! Danke für das lebenslange Lachen, Sir", hatte unter anderem Star Wars-Bekanntheit Mark Hamill (71) im Netz geschrieben.

Getty Images Gilbert Gottfried, Comedian

Getty Images Gilbert Gottfried mit seinen Kindern Max und Lily

Getty Images Gilbert Gottfried, Februar 2020

