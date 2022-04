Die Comedy-Welt trauert um Gilbert Gottfried. Der Comedian begann seine Karriere bereits als Jugendlicher in der Stand-Up-Comedy-Szene. Doch der US-Amerikaner mauserte sich mit den Jahren vom Komiker zum Schauspieler und ergatterte Rollen in Filmen wie "So ein Satansbraten" und "A Million Ways to Die in the West". Er arbeitete auch als Synchronsprecher wie zum Beispiel in "Doctor Dolittle". Doch jetzt macht eine traurige Nachricht die Runde: Gilbert ist verstorben.

Auf Gilberts Twitter-Profil wurde mitgeteilt, dass die Comedy-Ikone mit 67 Jahren nach "langer schwerer Krankheit" verstorben ist. Er sei nicht nur "die kultigste Stimme der Comedy" gewesen, sondern auch ein "wunderbarer Ehemann, Bruder, Freund und Vater seiner beiden kleinen Kinder", hieß es in dem Beitrag. "Obwohl heute ein trauriger Tag für uns alle ist, bitte lacht weiter so viel wie möglich zu Gilberts Ehren", lauteten die weiteren rührenden Zeilen.

Auch Prominente – wie "Seinfeld"-Star Jason Alexander (62) – äußerten sich zu Gilberts Tod. "Gilbert Gottfried hat mich in Zeiten zum Lachen gebracht, in denen mir das Lachen nicht leicht fiel. Was für ein Geschenk", schrieb der 62-Jährige auf Twitter.

Getty Images Gilbert Gottfried im Jahr 2010

Getty Images Gilbert Gottfried in Culver City, Kalifornien

Getty Images Jason Alexander in New York, 2017

