Gilbert Gottfried (✝67) hat nun seine letzte Ruhe gefunden. Am Dienstag erschütterten diese traurige Nachrichten die Comedy-Welt: Der Komiker, der auch als Schauspieler und Synchronsprecher tätig war, verstarb nach langer schwerer Krankheit. Zahlreiche Fans und Promis brachten daraufhin ihre Trauer über den Verlust des Comedians im auf Social Media zum Ausdruck. Wie jetzt bekannt wurde, wurde Gilbert am Donnerstag beerdigt.

Laut Berichten von People habe die Beerdigung des TV-Stars am Morgen des 14. April in Westchester, New York, stattgefunden. Unter den Gästen fanden sich viele seiner Kollegen wieder. "Die Beerdigung war einfach perfekt. Gilbert hätte es geliebt. Ich habe dort so viele großartige Komiker gesehen, die ihm die letzte Ehre erwiesen haben", erzählte Jeff Ross dem Magazin.

Neben dem Stand-up-Comedian, der die Trauerrede hielt, war unter anderem auch Kelly Rizzo, die Witwe des im Januar verstorbenen Bob Saget (✝65), sowie ihre Kinder anwesend. "Was sehr herzerwärmend war, war die Anwesenheit von Bob Sagets Töchtern bei dem Gottesdienst", erinnerte sich der 56-Jährige.

Getty Images Gilbert Gottfried, Comedian

Getty Images Gilbert Gottfried und Jeff Ross, August 2008

Getty Images Bob Saget und Kelly Rizzo im Juni 2021 in New York

