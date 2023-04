Fans rasten aus: Kim Petras verkündet Song mit Nicki Minaj!

Ihr Weg in den Pophimmel ist geebnet! Kim Petras (30) arbeitet schon seit einigen Jahren als Sängerin, der große Durchbruch gelang ihr jedoch erst 2022 mit Sam Smith (30) und dessen Song "Unholy", an dem sie mitwirkte. Für diesen Track wurde das deutsch-britische Duo sogar mit einem Grammy ausgezeichnet. Einmal an der Spitze angekommen, möchte die gebürtige Kölnerin, dass der Erfolg auch anhält. Dafür holt sie sich eine hochkarätige Rapperin an ihre Seite: Kim verkündet eine Song-Kollaboration mit Nicki Minaj (40)!

Via Instagram teilt die Blondine einen Clip, auf welchem sie ganz in Schwarz gekleidet zu sehen ist. Sie hält den Hörer eines pinkfarbenen Telefons in der Hand und schaut verführerisch in die Kamera. Der Beitrag ist mit dem Intro ihres gemeinsamen Tracks mit Nicki unterlegt, zu dem Kim ihre Lippen bewegt. Die Sängerin kommentiert den Post mit den Worten: "'Alone' feat. Nicki Minaj erscheint am 21. April."

Ihre Fans scheinen mehr als erfreut über den kommenden Song zu sein. Ein User schreibt: "Ich kann es gar nicht glauben! Wie cool!" Ein weiterer meint: "Die Kollaboration, auf die wir alle gewartet haben". Unter Kims Anhängern findet sich auch der ein oder andere Promi wieder. So drücken Stars wie Paris Hilton (42), Noah Cyrus (23) oder auch die Drag Queen Kylie Sonique Love ihre Begeisterung via Social Media aus.

Anzeige

Getty Images Kim Petras, Sängerin

Anzeige

Getty Images Kim Petras im Jahr 2023

Anzeige

Getty Images Paris Hilton, DJane

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de