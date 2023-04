"Gewisse Leichtigkeit": Clea-Lacy macht neue Liebe offiziell

Clea-Lacy Juhn (31) will ihr Liebesglück mit der ganzen Welt teilen! Im vergangenen September hatte die einstige Bachelor-Gewinnerin verkündet, dass sie und Riccardo Basile (31) nach drei gemeinsamen Jahren in Zukunft getrennte Wege gehen. Vor wenigen Wochen überraschte die Beauty ihre Fans bereits mit Neuigkeiten: Es gibt eine neue besondere Person in ihrem Leben. Nun teilt die Influencerin ganz stolz mit: Sie ist tatsächlich wieder neu verliebt! Wie glücklich die beiden Turteltauben sind, präsentiert Clea-Lacy mit einem niedlichen Instagram-Schnappschuss.

