"Besonderer Mensch": Ist Clea-Lacy Juhn wieder vergeben?

Ist Clea-Lacy Juhn (31) inzwischen wieder in festen Händen? Knapp drei Jahre lang war die einstige Bachelor-Gewinnerin mit dem Sportmoderator Riccardo Basile (31) zusammen. Doch im vergangenen Jahr trennten sich ihre Wege. Die Influencerin hatte sich daraufhin etwas zurückgezogen und auf Social Media nur wenig von sich preisgegeben. Nun meldete sie sich mit privaten Details zurück – und deutete eine Beziehung an!

In ihrer Instagram-Story machte die 31-Jährige öffentlich, dass sie in den vergangenen Monaten mit Panikattacken zu kämpfen hatte. Es gehe ihr inzwischen besser – vor allem dank professioneller Hilfe und dem Beistand ihrer Liebsten: "Hier meine ich insbesondere meine Mama, meine Schwester Tamara, meine Mädels und ein weiterer ganz besonderer Mensch, den ich euch gerne bald vorstellen möchte." Das hört sich ganz danach an, als hätte Clea-Lacy wieder einen neuen Mann an ihrer Seite. Mit der Auflösung müssen sich ihre Follower aber wohl noch gedulden.

Schon im April hatte die ehemalige Datingshow-Kandidatin betont, wie viel ihr ihr Umfeld bedeutet: "Ich bin sehr dankbar dafür, dass es mir wieder besser geht. Das habe ich vor allem meinem engen Umfeld zu verdanken, das mich gestärkt hat, mir zugehört hat, mich ernst genommen hat und für mich da war." Zu diesem Zeitpunkt war nur bekannt, dass sie eine schwere Zeit durchgemacht hat, aber nicht, warum.

Riccardo Basile und Clea-Lacy Juhn im April 2022

Clea-Lacy Juhn im Mai 2021

Clea-Lacy Juhn im Oktober 2022

