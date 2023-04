Deutliches Ergebnis: Sie ist die Favoritin der Bachelor-Fans

Die Promiflash-Leser sind sich mehr als einig! Aktuell macht sich David Jackson als der neue Bachelor im TV auf die Suche nach seiner großen Liebe. Auch wenn er bereits mit einigen Kandidatinnen auf Tuchfühlung gegangen war, kam er vor allem Angelina Utzeri besonders nah. Auch Kandidatin Alyssa scheint die Verbindung zwischen dem Content Creator und der Stuttgarterin erkannt zu haben und war sich sicher: David hat sich insgeheim bereits für die Brünette entschieden. Auch die Bachelor-Fans sehen Angelina als klare Favoritin!

Laut einer Promiflash-Umfrage, an der 2.316 Leser teilgenommen haben [Stand: 14. April; 15:30 Uhr], gibt es eine klare Favoritin bei den Kandidatinnen. So sind sich rund 61,8 Prozent (1.431 Stimmen) einig, dass Angelina die letzte Rose von David bekommen soll. Mit großem Abstand sehen 11,1 Prozent der Teilnehmer (258 Stimmen) Lisa Mieschke an der Seite des Bachelors. Das Schlusslicht bildet Kandidatin Chiara Dülberg mit nur 2,9 Prozent (68 Stimmen).

Auch David verrät gegenüber Promiflash, dass er viel für Utze übrig hat. "Es war die ganze Zeit eine gewisse Anziehung und Spannung zwischen uns. Das wussten wir beide", erklärt er in dem Interview nach ihrem gemeinsamen Date. Immerhin ging es zwischen den beiden ziemlich heiß her.

RTL Angelina Utzeri und David Jackson bei "Der Bachelor"

RTL / Frank Fastner Angelina Utzeri bei "Der Bachelor" 2023

RTL David und Angelina, "Der Bachelor" 2023

