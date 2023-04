Bachelor-Knutscherei: David fand Anziehung zu Angelina krass

Bei den beiden scheint es zu matchen! David Jackson darf in diesem Jahr seine Traumfrau als der Bachelor suchen. Mittlerweile sind von den 23 Ladys nur noch sechs übrig und bei den Dates geht es inzwischen heiß her! In Folge sieben knutschte David gleich zweimal: Mit Angelina und Alyssa. Besonders bei Angelina knisterte es gewaltig. Auch David fand die Anziehung krass, wie er Promiflash berichtet!

"Es war die ganze Zeit eine gewisse Anziehung und Spannung zwischen uns", lässt David Promiflash wissen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden sich küssen werden, sei also sehr hoch gewesen. "Das wussten wir beide", plaudert der Content Creator aus. Dennoch dauerte es lange, bis der Stuttgarter Angelina zu einem Einzeldate einlud – aus einem gewissen Grund: "Sie hatte nach dem ersten Gruppendate das erste kleine Einzeldate dieser kompletten Reise und es sind eben 23 Frauen gewesen", erklärt er. Es sei zu richtigen Zeit gekommen.

Ob Angelina das genauso sieht? Zu Beginn der Folge war sie nämlich mit einem ungebetenen Gast aufgewacht: Die Wahl-Lissabonnerin hatte Herpes an der Lippe. "Beschissener Zeitpunkt!", hatte sie sich geärgert und hinzugefügt: "Man, wieso muss das denn jetzt passieren?!"

