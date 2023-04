"Ohne TV-Show": Luca Wetzel hat wohl die Richtige gefunden!

Er ist wieder vom Markt! Der einstige Love Island-Kandidat Luca Wetzel suchte nicht nur in der Datingshow nach der großen Liebe – sondern auch bei Are You The One – Reality Stars in Love. Aus beiden Formaten ging er jedoch als Single nach Hause. Danach wurde es auch etwas stiller um den Hottie. Dabei scheint sich viel in seinem Privatleben getan zu haben: Luca ist nämlich vergeben!

Via Instagram teilt er diese niedlichen News mit. "Acht Jahre und zwei Single-Shows später", schreibt Luca zu einem Bild mit seiner Liebsten, auf dem sie ihm einen Kuss auf die Wange gibt. Eigentlich habe er nicht vorgehabt, seine Beziehung öffentlich zu machen: "Aber, da die meisten mich ja aus den Shows kennen, wollte ich, dass ihr wisst, dass es endlich geklappt hat – ganz ohne TV-Show." Im wahren Leben hat es also tatsächlich gefunkt.

Und das wohl so sehr, dass Luca für seine Freundin sogar vorübergehend umzieht. "Ich sitze gerade hier am Koffer packen und werde morgen nach Ibiza fliegen für einige Monate, um mit ihr neue Erfahrungen zu sammeln", offenbart der Reality-TV-Star abschließend.

Instagram / luca.wetzel96 Ex-"Love Island"-Kandidat Luca Wetzel

Instagram / luca.wetzel96 Luca Wetzel

Instagram / luca.wetzel96 Luca Wetzel

