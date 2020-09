Haben sie jetzt Blut geleckt? Das Kuppelformat Love Island geht langsam dem Ende entgegen und die verbliebenen Liebeshungrigen haben eine letzte Chance, noch ihren Traumpartner zu finden. Für Luca Wetzel und Tobias Pietrek dagegen ist dieser Traum bereits geplatzt. Die Fitness-Freaks verließen die Insel als Singles. Im Promiflash-Interview verraten die beiden nun, ob sie noch einmal bei einer Dating-Show mitmachen würden.

Luca beantwortet die Frage mit einem deutlichen "Ja!" Obwohl sich der 24-Jährige am Anfang sehr schwer getan habe, sei die Zeit in der Villa sehr schön für ihn gewesen. Er könne sich deshalb in der Zukunft auch andere Formate vorstellen. "Klar, wenn sich die Chance ergibt, dass ich noch einmal [...] jemanden kennenlernen könnte bei einem Dating-Format, dann würde ich die Chance auf jeden Fall ergreifen", sagt der Animateur.

Tobi sieht das Ganze ein wenig kritischer – eigentlich habe der 21-Jährige nämlich sowieso nie an einer solchen Show teilnehmen wollen. Einer weiteren Sendung sei er zwar nicht gänzlich abgeneigt, er wolle jetzt aber erst einmal abwarten, was ihn draußen erwarte. "Ich weiß nicht [...] wie ich bei den Zuschauern oder im Social-Media-Bereich angekommen bin", sagt er. Trotzdem lebe er nach dem Motto: "Sag niemals nie!"

Anzeige

RTL II Nathalia, Tobias und Luca bei "Love Island"

Anzeige

Instagram / luca.wetzel96 Luca Wetzel, "Love Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek, September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de