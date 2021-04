Bei Promis unter Palmen gibt Henrik Stoltenberg ganz schön Gas am Glas! Weil sein Show-Buddy Calvin Kleinen und er sich schon am ersten Abend ordentlich einen hinter die Binde gekippt haben, musste er sich am Morgen danach sogar übergeben. Von dem Saufgelage der beiden Influencer waren nicht nur ihre Mitstreiter geschockt, sondern auch zahlreiche Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen – inklusive Henriks Love Island-Kollegen: Die haben den Politikerenkel teilweise nicht wiedererkannt.

In den Werbepausen gingen Luca Wetzel, Josua Günther, Melina Hoch und Aurelia Lamprecht auf Instagram live, um mit ihren Followern über die Geschehnisse bei "Promis unter Palmen" zu plaudern. Dabei kam natürlich auch Henriks Alkoholkonsum zur Sprache. "Vorbildlich ist anders", stellte sein Ex-Flirt Aurelia trocken fest. Melina wiederum fand, dass das eben Henriks Art sei. "Ja, ist es wirklich Henrik? Also der ist schon sturzbesoffen die ganze Zeit. Die sollten ihm weniger Alk geben", konterte sein Bro Josua daraufhin.

So sternhagelvoll hat man den Kölner bei "Love Island" tatsächlich nie gesehen. Laut Aurelia wurde da aber auch darauf geachtet, dass niemand einen über den Durst trinkt. "Da [bei "Promis unter Palmen", Anm. d. Red.] sind die jetzt alle erwachsen und müssen das selber entscheiden", kommentierte sie die aktuelle Staffel. Melina betonte, dass sich der Blondschopf im nüchternen Zustand genau so zeige, wie er ist. Sobald aber Hochprozentiges im Spiel sei, komme eine andere Seite von ihm zum Vorschein. "Deswegen wollen die das ja", mutmaßte Luca. Henrik tue sich aber mit seinem Verhalten in der Sendung keinen Gefallen.

Anzeige

SAT.1 Henrik Stoltenberg, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

Anzeige

Instagram / josua_loveisland2020 Josua Günther, Ex-"Love Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, ehemalige Kandidatin bei "Love Island" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de