Luca Wetzel (24) hatte in der diesjährigen Staffel der Kuppelshow Love Island vergeblich nach der großen Liebe gesucht. Mit seiner einstigen Couple-Partnerin Nathalia Goncalves Miranda hatte der Automobilkaufmann damals keine gemeinsame Zukunft gesehen. Im Netz kommt der Ex-Islander dennoch gut bei den Frauen an – er kann sich vor Angeboten kaum retten. Das pikante daran aber: Luca bekommt auch immer wieder Nacktbilder zugeschickt!

In seiner Instagram-Story äußerte sich der 24-Jährige vor wenigen Tagen zu diesem für ihn sehr unangenehmen Thema. "Ihr dürft mir gerne schreiben, so viel ihr wollt. Aber wenn ihr meine Aufmerksamkeit wollt, dann sendet mir bitte nicht solche Fotos", forderte der Hottie seine Follower auf, ihm keine Nacktbilder mehr zu schicken. Warum manche Frauen ihm solche Bilder zugeschickt hatten, verstand Luca allerdings nicht: "Ich habe mir auch manche Profile der Damen angesehen [...]. Teilweise sind das echt attraktive Frauen. Das habt ihr gar nicht nötig", erklärt der Geestländer. Er verriet aber auch, was richtig gut bei ihm ankommt: Auf etwas Witziges oder Kreatives antworte er ganz bestimmt.

Und davon, dass Luca einen Sinn für Humor hat, hatte sich seine Community auch schon überzeugen können. Vor Kurzem hatte er einige lustige Flirtversuche mit seinen Fans geteilt. So hatte ihm ein User ein Bild eines Tauchers geschickt und dazu geschrieben: "Upsi, bin wohl mal kurz in deinen DMs aufgetaucht."

RTLZWEI "Love Island"-Kandidat Luca Wetzel

Instagram / luca.wetzel96 Luca Wetzel, "Love Island"-Kandidat 2020

Instagram / luca.wetzel96 Luca Wetzel

