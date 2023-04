Playboy-Häschen Annetta Negare erwartet ihr erstes Baby

Annetta Negare hat allen Grund zur Freude! Die Beauty feierte in Deutschland ihren Erfolg als Playmate des Monats von Oktober 2014. Außerdem wurde sie Deutsche Meisterin in der Rhythmischen Sportgymnastik und absolvierte eine Ausbildung zur Bühnendarstellerin. Letztes Jahr im November ließ es das Model auf seinem 30. Geburtstag im November noch so richtig krachen. Doch jetzt steuert Annetta auf einen ganz neuen Lebensabschnitt zu: Sie ist schwanger!

Seit 2018 ist Annetta mit ihrem Ehemann Tobias verheiratet. Ihr Kinderwunsch bestehe schon lange, geklappt hat es bisher nicht – bis jetzt! Mithilfe von künstlicher Befruchtung wurde die 30-Jährige schwanger. "Ich bin schon in der 14. Schwangerschaftswoche. Wir sind so glücklich, wissen aber noch nicht, was es wird. Wir freuen uns natürlich sowohl über einen Jungen als auch über ein Mädchen", meinte die Blondine gegenüber Bild.

Doch macht sich Annetta Gedanken darüber, wie sehr sich ihre Figur in den nächsten Monaten verändern wird? Schließlich arbeitet die werdende Mama als Model. "Noch habe ich keine Übelkeit oder Heißhunger-Attacken. Ich bewege mich viel derzeit", stellte Annetta klar.

