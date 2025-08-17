Nach Endometriose-OP: Model Barbara Palvin ist erleichtert

Barbara Palvin (31) hat mit ihren Fans über ein gesundheitliches Problem gesprochen, das sie bislang geheim gehalten hatte. Auf Instagram gab das Model bekannt, dass sie in den vergangenen Jahren unter extremen Regelschmerzen, starken Blutungen und enormer Erschöpfung gelitten hatte, ohne die Ursache dafür zu kennen. Nach einem Arztbesuch erhielt sie die Diagnose Endometriose – eine Erkrankung, bei der Gewebe, ähnlich dem der Gebärmutterschleimhaut, außerhalb der Gebärmutter wächst. Während der Periode sondert auch dieses Gewebe Blut ab, was bei betroffenen Frauen heftige, krampfartige Schmerzen verursacht. Vor drei Monaten konnte sich Barbara endlich der Operation unterziehen, die ihr laut eigener Aussage bereits deutliche Erleichterung verschaffte.

Danach konnte sie erstmals "eine normale Periode" erleben und bezeichnete diese Entlastung als lebensverändernd. Barbara erklärte, dass sie für eine vollständige Genesung und Ruhephase in den letzten drei Monaten eine berufliche Auszeit genommen habe. Ihren Fans gab sie außerdem den Rat, bei verdächtigen Symptomen, die von starken Regelblutungen bis hin zu stechenden Schmerzen im Bereich des Anus reichen können, frühzeitig medizinische Hilfe zu suchen. Dies könne langfristige Komplikationen verhindern. Ihre Offenheit ist für viele Frauen ein Hoffnungsschimmer, da sie damit das öffentliche Bewusstsein für Endometriose steigert – eine Erkrankung, deren vielfältige Symptome manchen Ärzten bis heute kaum bekannt sind.

Bekannt für ihre Schönheit und Energie, zeigt Barbara mit ihrem aktuellen Statement eine neue, verletzlichere Seite. Sie ist bereit, nach dieser schwierigen Zeit einen Neustart zu wagen – gesünder und stärker als zuvor. Die ungarische Schönheit begann ihre Karriere schon als Teenager und erlangte durch ihre Arbeit für internationale Modemarken Berühmtheit. Privat bleibt sie meist zurückhaltend, überraschte aber ihre Fangemeinde 2023 mit der Hochzeit mit Schauspieler Dylan Sprouse (33). Ihr neugewonnenes Bewusstsein für die eigene Gesundheit dürfte Barbara nicht nur im Beruf, sondern auch in ihrer Ehe neue Kraft verleihen.

Imago Model Barbara Palvin im Juni 2025 in Cannes

Getty Images Barbara Palvin bei Vogue World 2024 in Paris

Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin bei den Fashion Trust U.S. Awards im April 2025