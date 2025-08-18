Kathy Griffin hat sich ihrem dritten Facelift unterzogen

Kathy Griffin (64) hat in ihrem Podcast "Talk Your Head Off" offen über ihre jüngste Schönheitsoperation gesprochen. Die 64-jährige Comedian enthüllte dabei, dass sie sich bereits ihrem dritten Facelift unterzogen hat. Mit gewohntem Humor kommentierte sie: "Ich weiß, das ist so eitel! Niemand kommt zu meiner Show, um mein schönes, jugendliches Gesicht zu sehen." Der Eingriff wurde von dem renommierten Chirurgen Dr. Ben Talei in Beverly Hills durchgeführt, der auch Arbeiten an ihrem Kinn und den Augen vorgenommen hat.

Mit einem Augenzwinkern schilderte Kathy den Beratungsprozess vor der OP, den sie als "lustig und erniedrigend" beschrieb. "Die Chirurgen sagen einem, was mit einem nicht stimmt, und man solle seine Erwartungen managen", lachte sie. Neben Anekdoten über die Konkurrenz unter Ärzten zog sie auch Parallelen zu Sängerin Sia (49), die ebenfalls bei demselben Chirurgen ein Facelift hatte. Kathy hob hervor, wie absurd es wirke, dass selbst Sia, die selten ihr Gesicht zeigt, sich für solch einen Eingriff entschieden habe.

Die Schauspielerin und Komikerin ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – auch nicht bezüglich ihrer Unsicherheiten. Bereits in ihrer Autobiografie erzählte sie von einem früheren Eingriff, der fast tödlich endete, sowie von ihrem Wunsch, wie Jennifer Aniston (56) zu sein. Ihrer Meinung nach gehe es jedoch mehr darum, das Publikum mit Lachen zu begeistern, als schön auszusehen. "Mehr lachen als schön sein" könnte daher als ihr ganz persönliches Lebensmotto verstanden werden.

Getty Images Kathy Griffin, Schauspielerin

Getty Images Sängerin Sia

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin