Kylie Kelce teilt ihre Ängste vor Wyatts Kindergartenstart

Kylie Kelce (33) hat in einem Interview mit Today über ihre Sorgen gesprochen, die sie vor dem bevorstehenden Start ihrer fünfjährigen Tochter Wyatt in den Kindergarten hat. Die 33-Jährige, die mit ihrem Ehemann Jason Kelce (37) insgesamt vier Kinder hat, gab zu, dass vor allem die Keime in der Schule sie beunruhigen. "Ich bin eine Keimphobikerin", verriet sie und erklärte, dass sie zu Hause großen Wert darauf lege, dass gründlich die Hände gewaschen werden. Sie hoffe also sehr, dass Wyatt diese Hygienegewohnheiten auch in der Schule umsetzen kann.

Dennoch ist Kylie bewusst, dass sich der Kontakt mit Keimen im Kindergarten kaum vollständig vermeiden lässt. "Du wirst in die Schule gehen, alles anfassen und deine Hände ablecken", sagte sie im Interview. Sie stellt sich darauf ein, dass Erkältungen in der Kindergartenzeit unvermeidlich sein werden, gibt sich aber Mühe, ihre Ängste nicht überhandnehmen zu lassen. "Wir versuchen einfach, die Hände gut zu waschen und darauf zu vertrauen, dass alles gut geht", so die Podcast-Moderatorin.

Im Kreise ihrer liebevollen Familie ist Kylie jedoch bestens aufgehoben, um ihre Sorgen zu bewältigen. Gemeinsam mit Jason zieht sie neben Wyatt auch die vierjährige Elliotte, die zweijährige Bennett und die erst vier Monate alte Finnley groß. Das Ehepaar legt viel Wert darauf, ihre Kinder in einem geborgenen Umfeld aufwachsen zu lassen. Bereits in früheren Interviews sprach Kylie darüber, wie wichtig ihr die Balance zwischen Schutz und Loslassen ist – eine Herausforderung, der viele Eltern zustimmen dürften.

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce im Jahr 2018

Instagram / jason.kelce Jason Kelce und seine Tochter Finnley, März 2025