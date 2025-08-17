Kim Virginia beteuert: Sie hat noch nie Fans im Netz belogen

Reality-TV-Star Kim Virginia Hartung (30) hat sich auf Instagram zu anhaltenden Gerüchten über ihre Ehrlichkeit auf Social Media geäußert. In ihrer Story beantwortete sie die Frage, ob sie jemals im Netz Lügen erzählt habe. Kim stellte klar: "Nein, es wäre für mich viel zu anstrengend, in meinem Privatleben mit euch irgendwas zu inszenieren." Dabei ging sie auch auf Vorwürfe ein, ihre oft wilden Geschichten könnten inszeniert sein, um ihre Followerzahlen und damit ihren Umsatz zu steigern. Laut Kim trifft das nicht zu, da sie hauptsächlich von ihrem normalen Job lebe und nicht auf Instagram-Einnahmen angewiesen sei. "Völlig selbstständig und unabhängig zu leben, war auch immer mein Lebenstraum", erklärte sie.

Die immer wieder kursierenden Spekulationen und Fantasien über ihre Person nimmt Kim gelassen. "Ich schaue mir auch gerne ab und an diese ganzen Gerüchte und Inspektoren an, die irgendwelche wilden Theorien aufstellen. Da das wenig mit mir zu tun hat, fühlt es sich für mich so an, als ob diese Menschen über eine andere Person sprechen", teilte sie ihren Fans mit. In einem Punkt gestand sie jedoch ein, dass sie in ihrer Vergangenheit nicht immer hundertprozentig ehrlich gewesen sei: "Im TV habe ich aber safe schon mal gelogen, komischerweise sieht das jeder als real."

Erst vor rund einer Woche hatte Kim in einer Fragerunde auf Instagram für Aufsehen gesorgt, als sie Andeutungen über ihre Zukunft im TV gemacht hatte. Dort heizte die Reality-Bekanntheit mit der Aussage "Ich gehe bald in eine [Show]" die Gerüchteküche ordentlich an. Gleichzeitig kündigte die Auswanderin an, demnächst nach Deutschland zu reisen, woraufhin viele Fans auf eine neue Produktion in ihrer Heimat tippten. Details ließ die Influencerin allerdings noch offen und machte es damit spannend für ihre Anhänger.

IMAGO / brennweiteffm Kim Virginia Hartung, Juni 2024

IMAGO / Future Image Kim Virginia Hartung, Januar 2024

ProSieben Kim Virginia Hartung, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin