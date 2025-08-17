Kim Virginia verrät: So verdienen sie und Nikola ihr Geld

Kim Virginia Hartung (30) gibt in einer Fragerunde auf Instagram intime Einblicke in die Arbeitswelt ihres Partners Nikola Glumac (29) und ihr eigenes Berufsleben. Auf die Frage, wie Nikola seinen Lebensunterhalt verdient, antwortet die Reality-TV-Bekanntheit offen: "Wir arbeiten beide in der Immobilienbranche." Besonders stolz sei sie darauf, dass Nikola mittlerweile als Videograf für Luxusimmobilien tätig ist und diesen Weg komplett selbstständig eingeschlagen hat. "Ich weiß noch, wie er in Australien das erste Mal auf gut Glück seine Drohne geflogen ist", erinnert sich die Influencerin. Seitdem hat ihr Partner sein Können so perfektioniert, dass er seine Leidenschaft zum Beruf machen konnte.

Kim selbst ist laut eigener Aussage in der Immobilienbranche als Investorenberaterin aktiv – eine Tätigkeit, die das Paar finanziell stark absichert. Auch wenn die beiden nach wie vor ein aktives Leben in den sozialen Medien führen und Freude daran haben, bleibt die Immobilienbranche laut der TV-Bekanntheit ihr Haupteinkommen. "Damit können wir gut leben und finanzieren hauptsächlich unser Leben", verrät sie. Sie betont dabei aber auch, wie wichtig ihnen ihre Community auf Instagram sei, ohne die ihr Alltag nicht komplett wäre.

Bereits vor einer Woche hatte Nikola in einer früheren Instagram-Fragerunde für Gesprächsstoff gesorgt. Damals behauptete der Reality-TV-Star, dass fast alle gemeinsamen Ausgaben von der Content Creatorin getragen werden. "Also das Einzige, was ich manchmal bezahle, ist Essen gehen... Abenteuer, Miete, meine Klamotten, Möbel – das zahlt alles Kim", behauptete er in seiner Story. Rund 90 Prozent der Kosten würden laut Nikola auf die Investorenberaterin entfallen. "Ich kann mich echt nicht beschweren... Ist doch auch gerecht", fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu, was vermuten lässt, dass diese Aussagen nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, sondern vielmehr der Provokation dienen.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im März 2025

Getty Images Kim Virginia Hartung, 2024

IMAGO / STAR-MEDIA Nikola Glumac, Reality-Bekanntheit