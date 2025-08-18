Royale Privilegien: König Charles kann ohne Papiere reisen

König müsste man sein – das denken sich aktuell viele Royalfans weltweit, nachdem jetzt bekannt wurde: König Charles III. (76) genießt als Monarch das außergewöhnliche Privileg, weder einen Reisepass noch einen Führerschein zu benötigen, um zu reisen oder sich am Straßenverkehr zu beteiligen. Diese Tatsache wurde jüngst im Reddit-Forum "Today I Learned" (dt.: Heute habe ich gelernt) diskutiert, wo sich zahlreiche Nutzer beeindruckt von diesem exklusiven Vorteil zeigten. Während alle anderen Mitglieder der königlichen Familie, einschließlich Königin Camilla (78) und Prinz William (43), weiterhin Pässe benötigen, entfällt für Charles bei Reisen ins Ausland das übliche Prozedere wie Passkontrollen.

Wie National Geographic berichtet, enthält jeder britische Pass eine Nachricht von König Charles selbst, die dazu auffordert, dem Passinhaber freien Zutritt zu gewähren. Da der Monarch formell selbst diese Genehmigung erteilt, ist es nicht notwendig, dass er einen eigenen Pass besitzt. Auf der Website der königlichen Familie wird bestätigt, dass dieses Privileg ausschließlich dem Souverän vorbehalten ist und nicht einmal der Königin oder dem Thronfolger zusteht. Auch Commonwealth-Länder haben ähnliche Regelungen etabliert: Dort läuft das Verfahren über den jeweiligen Generalgouverneur, der den König vertritt.

Neben dieser außergewöhnlichen Freiheit kursierten in dem Forum noch weitere Spekulationen darüber, welche Vorteile mit dem Status als König möglicherweise noch einhergehen könnten. Eine humorvolle Anekdote aus den Reddit-Kommentaren besagt etwa, dass der Monarch in Großbritannien Briefe versenden könne, ohne Briefmarken zu verwenden. "Sonst müsste er ja sein eigenes Foto ablecken", scherzte ein Nutzer in Anspielung auf das königliche Porträt, das auf den meisten britischen Briefmarken abgebildet ist.

Anzeige Anzeige

Imago König Charles III. im August 2025 in Alrewas

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Camilla

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III., Oktober 2024