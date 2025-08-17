Paulina Ljubas verrät: Lief mal was mit ihrem besten Freund?

Paulina Ljubas (28), bekannt aus Reality-Formaten wie Couple Challenge und The 50, hat in ihrer Instagram-Story auf eine viel diskutierte Frage reagiert: Können Männer und Frauen nur Freunde sein? Ihre Antwort ist eindeutig: Ja, aber nur unter einer Bedingung. Für die TV-Bekanntheit ist es essenziell, dass zwischen den Freunden niemals etwas Romantisches gelaufen ist. Dabei erzählte Paulina offen, dass sie und ihr bester Freund bereits seit Jahren befreundet sind und verrät ein spannendes Detail: "Egal, wie oft wir betrunken auch zusammen in einem Bett geschlafen haben, da war nie irgendwas."

Der Realitystar ist überzeugt, dass Freundschaften zwischen Männern und Frauen kompliziert werden können, wenn in der Vergangenheit einmal mehr gelaufen ist. Sie glaubt, dass solche Erfahrungen immer einen "Beigeschmack" mit sich bringen. "Klar, kann man auch mit jemandem befreundet sein, wo mal was war, aber das ist einfach was anderes", erklärt die 28-Jährige. Für Paulina selbst käme es unter keinen Umständen infrage, mit einem ihrer Freunde eine romantische oder körperliche Beziehung einzugehen: "Ich würde nie, nie, nie mit meinen Freunden was anfangen", betont sie.

Interesse an einem ihrer Freunde dürfte Paulina aber ohnehin nicht haben, da sie seit ihrer Teilnahme an der Reality-Show Germany Shore mit TV-Liebling Tommy Pedroni (30) auf Wolke 7 schwebt. Erst vor wenigen Tagen schwärmte sie in ihrer Instagram-Story, dass Tommy und sie "zu jedem Zeitpunkt respektvoll und ehrlich miteinander umgehen." Was Paulina außerdem an ihrem Partner schätzt, ist seine Gelassenheit: "Kein einziger Mann hat mich bisher so wenig, beziehungsweise gar nicht gestresst, wie Tommy."

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

Instagram / tommypedroni Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Realitystars