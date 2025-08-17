Luxus gewohnt: Kevin Schäfer kommt aus sehr gutem Hause

Kevin Schäfer ist derzeit Kandidat bei der Reality-TV-Show Villa der Versuchung und muss sich dort, wie die anderen Teilnehmer auch, an ein Leben fernab seines gewohnten Alltags anpassen. Dabei hat er mit einer besonderen Herausforderung zu kämpfen: dem Verzicht auf Luxus. Im Interview mit Promiflash enthüllt der Realitystar: "Ich komme aus sehr gutem Hause, von daher bin ich eigentlich anderes gewöhnt. Auch von mir zu Hause, deswegen dachte ich mir im ersten Moment: Wo bin ich hier eigentlich gelandet?"

Die Situation in der Show stellt für Kevin eine echte Konfrontation mit einem einfacheren Alltag dar. Obwohl das Anwesen zu Beginn den Eindruck von Luxus erzeugte, hielt dieser für ihn nicht lange an. "Wir kommen da rein in die Villa – es war auch wirklich prunkvoll gewesen. Und zwei bis drei Minuten später war alles beim Teufel", beschreibt Kevin den Moment, als die Produktion jeglichen Luxus aus der Villa verbannte.

Privat hat Kevin einen Lebensstil, der von Luxus geprägt ist, und diesen lässt er gerne erkennen. Der Realitystar stammt aus einer wohlhabenden Familie und ist von Haus aus extravagante Umgebungen und Komfort gewohnt, wie er im Interview durchblicken lässt. Seine Kommentare lassen jedoch auch erahnen, dass Kevin es liebt, seine Komfortzone zu verlassen, um sich neuen Abenteuern zu stellen.

Anzeige Anzeige

Joyn / Michael de Boer Realitystar Kevin Schäfer, Kandidat bei "Villa der Versuchung" 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidat Kevin Schäfer

Anzeige Anzeige

N. Kubelka / Future Image Realitystar Kevin Schäfer, Reality Awards 2024