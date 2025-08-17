Brenda war bei "Villa der Versuchung" Kevin Schäfers Fels

Kevin Schäfer ist derzeit in der beliebten Realityshow Villa der Versuchung zu sehen, in der es emotional heiß hergeht. Nachdem seine enge Vertraute Kate Merlan (38) die Sendung verlassen musste, blieb Kevin ohne seine wichtigste Bezugsperson zurück. Doch genau in dieser herausfordernden Zeit fand er Halt bei Brenda Brinkmann. Im Interview mit Promiflash erzählt Kevin: "Brenda war wirklich mein Fels, als Kate gegangen ist."

Kevin spricht offen über die Dynamik mit Brenda und erklärt, wie viel ihm ihre Unterstützung bedeutet hat. "Ich habe Brenda unwahrscheinlich gern gewonnen, weil Brenda immer zu mir gehalten hat. Ich habe immer zu ihr gehalten", schwärmt er. Doch nicht nur emotionale Unterstützung gab es. Kevin betont, wie sie sich in der Show auch aktiv füreinander einsetzten: "Ich habe sie vor allem beschützt. Jeder, der sie angegriffen hat, den habe ich angegriffen und umgekehrt."

Dass Kevin und Brenda sich so gut verstehen, dürfte viele Fans der Sendung überraschen. Beide ecken mit ihrer provokanten und polarisierenden Art in der "Villa der Versuchung" nicht nur mit den anderen Teilnehmern an, sondern sorgen auch mit ihrer verschwenderischen Art für Kopfschütteln bei manchen Zuschauern. Ihre Verbundenheit scheint inmitten des konkurrenzreichen Formats jedoch eine wahre Freundschaft hervorgebracht zu haben, die auch noch nach Ende der Dreharbeiten hält.

Collage: Instagram / brenda_bkn, N. Kubelka / Future Image Collage: Brenda Brinkmann und Kevin Schäfer

Joyn / Michael de Boer Realitystar Kevin Schäfer, Kandidat bei "Villa der Versuchung" 2025

Instagram / iamkevinschaefer Kevin Schäfer, Realitystar

