"This Is Us"-Kollegen lieben Chrissy Metz' Partner Bradley

Chrissy Metz' (42) Liebster ist bei ihren Co-Stars beliebt! Im Mai 2020 war bekannt geworden, dass sich die Schauspielerin und ihr damaliger Freund Hal Rosenfeld getrennt hatten. Doch die US-Amerikanerin blieb nicht lange allein: Im selben Monat verliebte die This Is Us-Darstellerin sich in Bradley Collins und geht seitdem gemeinsam mit ihm durchs Leben. Jetzt gibt Chrissy preis: Ihre Freunde und Familie finden Bradley genauso toll!

Im Interview mit Us Weekly erklärte die 42-Jährige, dass die anderen Darsteller der beliebten Drama-Serie ihren neuen Partner sehr mögen: "[Sie sind einverstanden], sehr sogar. Sie lieben Bradley wirklich, was auch sehr schön ist." Auch ihre Familie sei überzeugt von Bradley. Chrissy fügte außerdem hinzu: "So sehr wir auch nicht alles darauf setzen, was unsere Familie und Freunde denken, oder in einer Beziehung, es ist wirklich schön, wenn deine Familie und Freunde [deinen Partner] lieben."

Zuletzt war sogar vermutet worden, dass die beiden Turteltauben verlobt seien. Immerhin hatte Chrissy einen verdächtigen Ring getragen. Doch kurz darauf dementierte sie die Gerüchte. In der Radioshow "Covino & Rich" stellte die "Sierra Burgess Is a Loser"-Darstellerin klar: "Es ist ein Wabenring und ich liebe ihn sehr, aber es ist kein Verlobungsring."

Instagram / chrissymetz Chrissy Metz im Juli 2020

Getty Images Chrissy Metz im Januar 2020

Instagram / bradley_collins Chrissy Metz und ihr Freund Bradley Collins im September 2020

