Nach drei Jahren: "This Is Us"-Star Chrissy Metz ist Single!

Chrissy Metz (43) und Bradley Collins gehen fortan getrennte Wege! Die This Is Us-Darstellerin und der Autor gaben 2020 ihre Beziehung bekannt. Kurz darauf machten Verlobungsgerüchte die Runde – doch wie Chrissy später erklärte, sei da nichts dran. Im April betonte sie noch, wie glücklich sie mit Bradley ist und dass auch ihre Kollegen ihn sehr lieben. Doch jetzt haben sich Chrissy und Bradley getrennt!

"Nach dreieinhalb gemeinsamen Jahren haben wir einvernehmlich beschlossen, unsere romantische Beziehung zu beenden", schreibt das einstige Paar in einem Instagram-Post. Auch wenn sich die beiden immer noch lieben, seien sie der Meinung, dass das der beste Weg für sie sei. "Wir haben immer noch Bücher zu schreiben, Lieder zu singen und eine besondere Freundschaft, die uns für immer im Leben des anderen bleiben wird", heißt es abschließend.

Anfang des Jahres haben Chrissy und Bradley zusammen ein Kinderbuch rausgebracht. "Als wir anfingen, uns kennenzulernen, wurde mir klar, dass wir viel gemeinsam haben", erzählte Bradley in Bezug auf ihre Inspiration dafür gegenüber People. In diesen Gesprächen seien viele Dinge zur Sprache gekommen, die sie beide betreffen.

Anzeige

Getty Images Chrissy Metz im Januar 2020

Anzeige

Instagram / bradley_collins Chrissy Metz und Bradley Collins im Mai 2023

Anzeige

Instagram / bradley_collins Bradley Collins, Autor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de