Chrissy Metz (40) gibt ein Liebesupdate! Die This Is Us-Darstellerin machte 2018 ihre Liebe zu dem Komponisten Hal Rosenfeld publik, doch im vergangenen August kam auf einmal raus: Das Paar hat sich getrennt – und das bereits vor einiger Zeit. Allerdings soll die Schauspielerin nicht lange an ihrem gebrochenen Herzen geknabbert haben und stattdessen schon wieder im Dating-Fieber gewesen sein. Auf ihrer Suche nach einem neuen Partner wurde sie scheinbar fündig und präsentiert uns ihren Neuen!

Am Wochenende geht Chrissy mit ihrer neuen Beziehung auf Instagram an die Öffentlichkeit. Auf den Bildern lächeln ihr Freund Bradley Collins und sie glücklich in die Kamera. "Als ich dich das erste Mal gesehen habe, wollte und musste ich dich kennenlernen. Jetzt bin ich so glücklich, dich zu lieben", schreibt die TV-Beauty zu dem Post. Wie lang sich die beiden schon kennen, verriet Bradley vor wenigen Tagen auf seinem Kanal: "Ich bin dir seit unserem ersten Date im Mai verfallen."

Die Fans freuen sich für Chrissys Liebesglück. Sie pflastern die Kommentarspalte mit begeisterten Nachrichten: "Ihr seid so süß zusammen. Ich wünsche euch nur das Beste", gratuliert ein User, während ein anderer schreibt: "Du verdienst es, Chrissy. Ich freue mich so für euch."

Instagram / chrissymetz Bradley Collins und Chrissy Metz im Oktober 2020

Getty Images Chrissy Metz im Januar 2020

Getty Images Chrissy Metz im Januar 2019 in Kalifornien

