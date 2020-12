Chrissy Metz (40) und ihr Freund Bradley Collins scheinen ihr erstes gemeinsames Weihnachten gefeiert zu haben! Erst im Oktober machte die This Is Us-Bekanntheit ihre neue Beziehung zu dem Musikmanager mit einer Reihe süßer Pärchenfotos öffentlich. Dabei begannen die Turteltauben schon im Mai, miteinander auszugehen! Seitdem hielt sich der Serienstar mit weiteren Updates zurück. Doch jetzt gewährte Chrissy ihren Fans einen seltenen Einblick aus ihrem Liebesleben!

Chrissy und Bradley haben offenbar die Feiertage miteinander verbracht. Vor Kurzem teilte die Schauspielerin auf Instagram ein Selfie von sich und ihrem Liebsten vor einem geschmückten Weihnachtsbaum. "Fröhlichste Weihnachten", kommentierte sie den Schnappschuss, auf dem das Paar glücklich in die Kamera lächelt. Den Text versah sie mit einem roten Herz. Dazu verlinkte sie das Profil ihrer besseren Hälfte.

Auch das L-Wort ist bereits zwischen den beiden gefallen. So machte Bradley seiner Chrissy eine rührende Liebeserklärung zu ihrem Geburtstag im September. "Du bist nicht das Beste, was während der Quarantäne passiert ist. Du bist das Beste, das mir je passiert ist. Ich liebe dich", schrieb er unter den Post auf seinem Kanal.

Instagram / chrissymetz Bradley Collins und Chrissy Metz im Oktober 2020

Instagram / chrissymetz Bradley Collins und Chrissy Metz im Oktober 2020

Instagram / bradley_collins Chrissy Metz und ihr Freund Bradley Collins im September 2020

