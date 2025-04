So gelang Chrissy Metz ihr Gewichtsverlust von 45 Kilogramm

Chrissy Metz (44), bekannt aus der Erfolgsserie This Is Us, hat einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht: Die Schauspielerin verriet, dass sie beeindruckende 45 Kilogramm abgenommen hat. In einem Interview mit der Daily Mail erklärte sie, dass sie derzeit besonders auf kraftbasiertes Training setzt, um in Form zu bleiben. "Ich habe schon immer gerne Gewichte gehoben und Krafttraining gemacht", so Chrissy. Gemeinsam mit einem Personal Trainer, der selbst eine Abnehmreise hinter sich hat, trainiert sie nun regelmäßig und kontinuierlich. Neben dem aktuellen Wohlbefinden denkt der Hollywood-Star dabei auch an die langfristigen Vorteile, darunter die Vorbeugung von Alterserscheinungen wie Osteoporose oder Rheuma.

Abgesehen von Fitness sprach Chrissy in dem Interview auch über Themen wie Selbstwert und gesellschaftliche Trends. Besonders interessiert äußerte sie sich dabei zu umstrittenen Methoden wie der Einnahme des Diabetes-Medikaments "Ozempic", das in Hollywood als Hilfsmittel zum Abnehmen sehr populär ist. Dabei betonte die Schauspielerin, dass solche Entscheidungen individuell getroffen werden sollten: "Am Ende des Tages wollen wir alle einfach glücklich sein", erklärte sie. Ihr persönlicher Ansatz ist geprägt von Selbstreflexion und einem gesunden Lebensstil, was auch ihre Antwort auf die häufig gestellte Frage nach chirurgischen Eingriffen unterstreicht: "Für mich ist es ein Lifestyle-Wandel. Operationen waren für mich nie eine Option."

Abseits ihrer Fitnessziele läuft auch Chrissys Privatleben und Karriere vielversprechend. Die Schauspielerin ist seit fast einem Jahr glücklich in einer neuen Beziehung. Gleichzeitig feiert sie berufliche Erfolge mit ihrem zweiten Kinderbuch und arbeitet an neuen Filmprojekten, darunter das Drama "Last Day in Paradise". Nach ihrem Durchbruch in "This Is Us" zeigt sich Chrissy vielseitig: Neben musikalischen Plänen möchte sie künftig mehr Comedy machen und arbeitet an einer humorvollen One-Woman-Show, die ihre persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen zum Ausdruck bringen soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chrissy Metz im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Chrissy Metz, Schauspielerin

Anzeige Anzeige