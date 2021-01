Chrissy Metz (40) und Bradley Collins wollen offenbar nicht mehr ohne einander durchs Leben gehen. Die This Is Us-Bekanntheit und der Musikmanager sind erst seit einigen Monaten ein Paar. Die Turteltauben sollen sich bereits durch gemeinsame Freunde gekannt haben – wirklich gefunkt habe es dann bei einem Wiedersehen im vergangenen Mai. Im Oktober machte die Schauspielerin ihr Liebesglück offiziell: Im Netz postete sie eine Reihe süßer Pärchenfotos mit ihrem Liebsten. Jetzt scheinen Chrissy und Bradley den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt zu haben!

Das zumindest spekulierte nun die Daily Mail. Paparazzi entdeckten das Pärchen bei einem gemütlichen Einkaufsbummel in Los Angeles. Auf den Fotos fällt vor allem das funkelnde Schmuckstück an der linken Hand der 40-Jährigen auf. Der Ring an ihrem Finger ist zumindest ein Indiz dafür, dass sich Chrissy und Bradley verlobt haben könnten. Außerdem sollen die beiden während ihres Shopping-Ausflugs einen Kristall Laden aufgesucht haben.

Die "Horror Story: Freak Show"-Darstellerin hat sich zu Gerüchten allerdings noch nicht geäußert. Zudem fiel aufmerksamen Fans auf, dass der Hollywood-Star den Ring bereits schon einmal auf einem Schnappschuss auf ihrem Social-Media-Kanal getragen hatte. Es bleibt also abzuwarten, ob wirklich bald die Hochzeitsglocken für Chrissy und ihren Freund läuten werden.

Instagram / bradley_collins Chrissy Metz und ihr Freund Bradley Collins

Instagram / chrissymetz Chrissy Metz und ihr Freund Bradley Collins

Instagram / chrissymetz Bradley Collins und Chrissy Metz im Oktober 2020

