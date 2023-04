Weil er nackt ist: Richard Armitage schaut seine Serie nicht

Richard Armitage (51) will sich nicht nackt sehen. Der britische Schauspieler kann bereits auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Er stand nicht nur jahrelang auf der Theaterbühne, sondern spielte bereits große Filmrollen. Unter anderem war er der Protagonist in allen drei "Der Hobbit"-Filmen. Aktuell ist er in der Serie "Obsession" zu sehen, einem Erotik-Thriller. Doch die hat Richard nicht gesehen, weil er darin nackt ist.

"Ich habe meinen nackten Hintern noch nie in der Kamera gesehen und ich will ihn auch nicht sehen", meint Richard zu Daily Mail. Der 51-Jährige schlüpft in dem Netflix-Format in die Rolle eines Chirurgen, der eine Affäre mit der Verlobten seines Sohnes beginnt. Und die pikanten Szenen scheinen ihm unangenehm zu sein. Er schaue sich zwar die meisten seiner Projekte sowieso nicht an, aber diese Serie nochmal extra nicht. Die Szenen seien ziemlich intensiv. Und dass er sich überhaupt ausziehen musste, war für Richard wohl auch überraschend: "Die Ironie liegt darin, dass ich dachte, wenn ich 50 werde, muss ich mein Hemd nicht mehr ausziehen."

Mit "Obsession" verfilmt Netflix den Erotikroman "Damage". Es ist bereits die zweite Verfilmung und 1992 spielte Hollywoodstar Jeremy Irons (74) die Hauptrolle. Doch die Neuverfilmung scheint anzukommen. Die ersten Kritiken sollen die Mini-Serie bereits als "das Sexieste im TV dieses Jahr" bezeichnet haben.

Netflix Richard Armitage als William Farrow in "Obsession"

Getty Images Richard Armitage auf der International Comic Con in San Diego 2015

Netflix Richard Armitage in "Obsession" 2023

