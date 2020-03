Diese Mystery-Thriller-Serie wird gerade zum absoluten Hit auf Netflix! "Ich schweige für dich" ging am 30. Januar auf dem beliebten Streaming-Portal an den Start. Die Folgen basieren auf den gleichnamigen Roman des US-amerikanischen Autors Harlan Coben. Der Plot: Eine unbekannte Frau mit Basecap spricht einen Familienvater beim Fußballspiel seines Sohnes an, nur um ihm zu sagen, dass die in einer Fehlgeburt geendete Schwangerschaft seiner Frau zwei Jahre zuvor nur eine Inszenierung gewesen ist, um ihre Ehe zu retten. Besagter Papa dürfte dem einen oder anderen Zuschauer optisch ziemlich bekannt vorkommen!

Die Hauptrolle Adam Price wird von dem britischen Leinwandstar Richard Armitage (48) gespielt. Den meisten Zuschauer dürfte er mit deutlich längeren Haaren und einem massiven Bart in Erinnerung geblieben sein: Denn Richard spielte Thorin Eichenschild in der Der Hobbit-Trilogie mit Martin Freeman (48) als Bilbo Beutlin. Thorin ist der Anführer der Zwergentruppe, die mithilfe von Gandalf und dem Halbling ihr Königreich im einsamen Berg zurückerobern. Die Filme waren bisher Richards größtes Projekt im Laufe seiner Karriere.

Warum Richard nach vielen Ausflügen ins Fantasy-Genre nun auch Lust auf echte Thriller-Momente bei der Arbeit verspürte, verriet er im Interview mit BT TV vor wenigen Wochen: "Es ist genau die Art von Serie, die ich schauen würde. Manchmal arbeitet man an Projekten, von denen man denkt: 'Ich schätze das, das gibt mir als Schauspieler viel, aber ich würde mich wahrscheinlich nicht hinsetzen und mir das ansehen.' Aber das hier, das ist genau die Art von Serie, die ich spannend finde!"

Anzeige

ActionPress Richard Armitage als Thorin Eichenschild in "Der Hobbit"

Anzeige

Netflix Richard Armitage in der Serie "Ich schweige für dich"

Anzeige

Getty Images Richard Armitage in Toronto im September 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de