"Um Himmels Willen"-Nonne Karin Gregorek ist verstorben

Traurige Neuigkeiten aus der Schauspielbranche. Karin Gregorek (✝81) war für ihre Arbeit in verschiedenen TV-Produktionen bekannt geworden. In den 1960er Jahren hatte sie ihre Karriere als Theaterschauspielerin begonnen. Später hatte sie auch an Produktionen der DEFA mitgewirkt. Am bekanntesten wurde sie in Deutschland vor allem in der ARD-Fernsehserie Um Himmels Willen. Jetzt gibt es traurige Nachrichten: Karin ist am Wochenende verstorben.

Das gibt jetzt die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf das Umfeld der Schauspielerin bekannt. Karin starb in der Nacht von Freitag auf Samstag in Berlin. Nähere Gründe zur Todesursache wurden bisher nicht bekannt.

Bis 2021 war sie als die Ordensschwester Felicitas Meier in "Um Himmels Willen" zu sehen – mehr als 19 Jahre lang. Neben ihrer Rolle in der TV-Serie war sie auch häufig in anderen Serien zu sehen wie beispielsweise "Tierarzt Dr. Engel" oder hatte Auftritte in "Polizeiruf 110" und dem "Tatort". In einem Interview mit Senioren Ratgeber hatte Karin berichtet, wie sie zufällig zu ihrem Beruf gekommen war: "Als eine Freundin zum Vorsprechen an die Schauspielschule nach Berlin fuhr, bin ich einfach mitgekommen. Ich wurde angenommen, meine Freundin nicht."

Karin Gregorek bei "Um Himmels Willen"

Karin Gregorek, Schauspielerin

Karin Gregorek, Schauspielerin

