Die Frau von "The Big Bang Theory"-Star Bob Newhart ist tot!

Bob Newhart (93) trauert! Der US-amerikanische Schauspieler begann seine Karriere in der Film- und TV-Branche zunächst als Stand-up-Comedian. In den 70ern bekam er schließlich eigene Formate wie "The Bob Newhart Show". Große Bekanntheit erlangte er zudem in der Sitcom The Big Bang Theory. Für seine Leistungen wurde er mit drei Grammy Awards sowie einen Golden Globe ausgezeichnet. Auch privat war sein Leben bisher von Glück geprägt: Seit 1963 war er mit seiner Frau Ginny glücklich. Nun musste Bob sie aber gehen lassen – seine Liebste ist gestorben!

Gegenüber People bestätigte ein Sprecher des Schauspielers die traurige Nachricht. "Ginny Newhart, 82, geliebte Ehefrau von 60 Jahren Comedy-Legende Bob Newhart, ist am Sonntag, 23. April, nach langer Krankheit verstorben", heißt es in einem Statement. Auch Bob selbst teilte rührende Zeilen via Twitter. "Sie war unser Fels und wir vermissen sie schrecklich", schreibt der 93-Jährige unter anderem.

Besonders tragisch: Bob und Ginny hatten erst vor wenigen Wochen ihren 60. Hochzeitstag gefeiert. Woran genau die Gattin des Hollywoodstars litt, ist nicht bekannt. Neben Bob hinterlässt Ginny ihre vier gemeinsamen Kinder.

Getty Images Jim Parsons und Bob Newhart , "The Big Bang Theory"-Stars

Getty Images Bob Newhart, Schauspieler

Getty Images Ginny und Bob Newhart im September 2013

